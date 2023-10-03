拋藍白合方案 柯文哲：無回響

柯文哲

【本報綜合報道】台灣民眾黨總統參選人柯文哲周日起展開為期5天的訪美行程，前Yahoo大中華董事總經理鄒開蓮隨行，外界猜測她會否成為柯文哲的副手人選。此外，外界繼續關注「藍白合」的可能性，柯文哲昨日指對此持開放態度，早前已拋出「比民調，輸的退選」的想法試水溫，但似乎外界沒有反應。

國民黨指可組聯合政府 台灣輿論認為只有「藍（國民黨）白（民眾黨）合作」，才能在明年1月的大選勝出，把民進黨「下架」。柯文哲指，藍白合議題已傳將近一年，雙方卻未討論過該如何合作，早前提出的想法亦未引起回響。國民黨主席朱立倫認為，該黨旨在尋求合作，而非吞併，合作最重要是建構於共同理念上，未來柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜見面後，必先討論理念，若合作的話，組成執政大聯盟或聯合政府等形式都可以。

獨立參選台灣總統的鴻海集團始創人郭台銘周日出席活動的時候，亦被問及對民眾黨提出由第三方民調選出最強人選的意見，他強調應視乎參選人經濟治理能力而定。

郭台銘 侯友宜