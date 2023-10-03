十一長假 上海外灘單日61萬客流

【本報綜合報道】內地不少民眾趁中秋和十一長假期間出遊，多地人潮洶湧。上海外灘濱水區周日錄得瞬時高峰7.1萬客流量，全日累計客流達61.1萬，為2019年以來同期最多，警方當晚採取特殊管控措施，控制人流並維持現場秩序。

上海黃浦警方表示，周日晚外灘景觀燈光提前半小時開放，外灘濱水區客流相對均衡，未造成瞬時客流量過高的情況。節日期間，警方將以「總量控制、視情管控」為總體原則，對該區沿線採取「單向循環、交替開關、波次放行」等管控引導措施，同時強化周邊道路交通組織管理。僅在長假首3天，上海機場邊檢站便查驗出入境人員18.6萬人次，為逾1,000架次客運航班辦理邊檢手續。

杭州3日接待470萬人次 在浙江，杭州全市各景點及鄉村旅遊點於長假首3天，已接待遊客470.45萬人次，其中周日共接待遊客204.56萬人次，較去年同期增長13.65%，以靈隱、湖濱、斷橋及杭州運河等景點遊客量較大。江蘇南京市各景區及文博場館等地同樣人山人海，長假首3天遊客量近250萬人次，較去年上升238.4%。