內地監管手機App 蘋果未獲備案號

132萬個程式恐明年4‧1下架 內地官方近日更新手機應用程式（App）上架要求，必須在2024年3月底前取得官方備案號，當局近日公布的完成備案公司名單不包括美國蘋果公司。蘋果公司要求App必須具備有效的官方備案號才能上架，這意味目前超過132萬個應用程式，若沒有內地政府備案，明年4月1日起恐將無法更新，面臨強制下架。

中國工信部今年8月發布通知，要求所有在內地從事網絡服務的App發行商，都履行備案手續，必須具備有效的「互聯資訊服務提供者（ICP）備案號」。相關部門明年4月至6月底檢查App備案情況，若無備案號可能被強制下架。網信辦上周三公布小米、華為、三星等首批完成備案的26個應用程式商店名稱，但蘋果公司並未在列而引起關注。蘋果公司上周五更新App Store上架要求，指在內地上架的所有遊戲、圖書報刊雜誌、新聞、宗教內容的App，必須取得內地主管機關頒發的許可證。

美國《華爾街日報》引述知情人士報道，蘋果公司最近數個月與中國官員會面，討論對上述新規定的擔憂，涉及如何執行規定及影響旗下用戶。中方官員向蘋果公司表示，必須嚴格執行關於禁止未備案的外國App在蘋果公司App Store上架的規定。

堵防火牆漏洞 報道指，中國限制此類外國App的做法，旨在堵塞「中國國家防火牆」一個漏洞，該漏洞讓中國iPhone用戶透過虛擬私人網絡（VPN）得以下載Instagram、X（前稱Twitter）、Facebook、YouTube、WhatsApp等熱門西方社交媒體App。報道引述分析師指，上述App營運商不太可能向中國政府備案，否則需要遵守中國的數據傳輸及審查要求；蘋果公司或別無選擇在內地市場下架上述App，以免面臨法律懲罰。本報綜合報道