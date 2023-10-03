夥美澳打造核潛 英企奪376億合約

【本報綜合報道】在澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）框架下，英國與澳洲建造SSN-AUKUS級新一代核動力攻擊潛艇。英國航空航天系統公司（BAE Systems）周日宣布取得英國國防部價值39.5億英鎊（約376億港元）合約，為英方最大、最強、最先進的同類別核潛艇，展開下一階段的設計工作，預料2030年代後期交付首艦。

擬2030年代交付 SSN-AUKUS級攻擊核潛艇採用澳英美三國技術，英國航空航天系統公司指早期設計工作2021年展開，這份合約提供的資金涵蓋2028年前開發工作，使之進入詳細設計階段及處理長周期項目，預計2020年代結束前展開生產工作，取代英國皇家海軍現役機敏級攻擊核潛艇。澳洲首艘SSN-AUKUS級攻擊核潛艇預計2040年代初期交付。

英國主要在巴羅因弗內斯建造新一代攻擊核潛艇，由於澳洲從未建造及操作此類別核潛艇，所以接下來10年建立潛艇工業基礎，並在國內建造SSN-AUKUS級攻擊核潛艇，英國企業勞斯萊斯將為英澳兩國所有SSN-AUKUS級攻擊核潛艇提供核反應堆。

英國國防大臣夏博思表示，這項對SSN-AUKUS級攻擊核潛艇的投資，將為英國提供長遠的獵殺型潛艇能力，令國家面對一個競爭的全球秩序時，得以維持戰略優勢及確保領導地位。