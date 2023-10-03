關島部署固定導彈發射器 抗衡中朝

【本報綜合報道】關島是美國在西太平洋的戰略要地，島上設有多個重要軍事設施，美方計劃部署多層防禦網絡，應對中國及北韓的導彈威脅。美國導彈防禦局近日透露，不會繼續尋求在關島設置機動式的標準系列導彈發射器，改為使用固定式。

軍事新聞網站《海軍新聞》（Naval News）周日報道，美國導彈防禦局發言人回覆該網站查詢時透露上述消息，關島將使用固定在地面的標準系列導彈發射器，情況如同美國現時在羅馬尼亞及波蘭設置的導彈防禦網絡陸基神盾系統。報道指出，機動式雷達及導彈發射器將大幅提升整個防禦網絡的存活能力，但使用固定在地面的裝置後，一旦敵方導彈成功突破防禦網絡，它們只會淪為「活靶」。

雷達採用可運輸式 美國導彈防禦局發言人同時指出，關島日後使用的AN/TPY-6雷達將是「可運輸」而非「可移動」，分別在於「可重新定位」要求多個AN/TPY-6設備及模塊調動，「可移動」單位通常不會有上述要求；雷達設在平台上，並有相關的裝備模塊操作它。

關島是美軍重要據點，主要設施包括關島海軍基地、安德森空軍基地、布萊茲營。美國將在島上使用海軍神盾系統與陸軍整合空中及導彈防禦戰鬥司令部系統，並預料由愛國者導彈、薩德導彈、標準3型及6型導彈保護。