美轟炸機機組 訓練操作高超音速武器

【本報綜合報道】高超音速技術是美國軍方現時其中一個武器研發重點，試圖在該戰略領域追趕中國、俄羅斯的進度。美國空軍上月28日安排戰鬥轟炸機及三大型號轟炸機的作戰機組人員，前往加州愛德華茲空軍基地接受高超音速武器熟悉訓練。

擬2027年引入高超音速導彈 參與訓練的作戰機組人員來自空軍全球打擊司令部及空中作戰司令部，操作的機型分別是B1B超音速轟炸機、B2隱形戰略轟炸機、B52H戰略轟炸機、F15E戰鬥轟炸機。他們在愛德華茲空軍基地就高超音速武器的基本原理，接受專家的理論及訓練，也就高超音速武器作戰提升戰備狀態、準備日後使用這款武器展開戰術性的討論。

訓練涉及的高超音速武器包括高超音速攻擊巡航導彈、空射快速反應武器，美國空軍發布的照片未有完整展示它們，但首次公開配備實彈的空射快速反應武器。美國空軍希望2027年起引入高超音速攻擊巡航導彈，相比之下，空射快速反應武器研發項目今年3月宣布終止，但會完成已經安排的飛行測試。

美國空軍在新聞稿表示，指軍方將繼續研究、發展、測試、生產、引入具有成本效益的武器，它們由防區外武器、防區內武器、高超音速武器、亞音速精確制導彈藥組成，同時也繼續發展革命性的先進武器能力，維持對步步進逼的挑戰之競爭優勢。