台潛艇機密外洩疑雲 高檢署查國民黨立委

傳關鍵資料交境外大陸使館 台灣首艘自製潛艇海鯤號發生「內鬼」洩密疑雲，專案小組召集人黃曙光指控有一位立委從中作梗，更有台灣軍火商因沒有中標而向中國大陸提供密件；前海軍顧問郭璽點名國民黨立委馬文君「賣台」，雙方互相控告涉嫌加重誹謗。台灣最高檢察署昨日宣布，案件交由台灣高等檢察署及台北地方檢察署偵辦。

最高檢察署在新聞稿提到，根據傳媒報道，黃曙光指台灣有人阻撓自製潛艇計劃執行，甚至把相關機密資料交付外國，「因事涉國家安全及國防機密」，引起各界高度重視。最高檢察署把相關資料分案，昨日分別發交台灣高等檢察署及台北地方檢察署偵辦，「盡速查明案情，以維護國家安全」。上述兩個檢察署表示，已經指派負責國家安全案件的檢察官，分「他字案」調查了解，目前未有特定案由或被告。

台方檢察官「他字案」調查 當地傳媒報道，根據《刑事訴訟法》規定，台灣高等檢察署管轄的案由分別是內亂罪、外患罪、妨害國交罪，自製潛艇疑似洩密案將循外患罪方向調查。報道指，台北地方檢察署將就除了外患罪以外的情節展開調查，包括是否有中國大陸間諜組織涉入，將一併調查有否涉嫌違反台灣《國家安全法》、《反滲透法》等不法情節。

法務部長蔡清祥昨表示，台灣高等檢察署與法務部調查局在傳媒報道此案後，已經開始收集資料了解，但因中秋節放假的關係，當天正式上班後才有進一步偵辦動作。被問及馬文君是現任立委、立法院目前開議中，會否在採取偵辦行動有顧慮時，蔡清祥指檢調單位偵辦任何刑事案件，從不考慮涉案人士的身份、地位、黨派。

海鯤號上月28日舉行下水儀式，但當地傳媒在前一天的報道指，黃曙光近日在內部簡報提到，有一位立委為了一些蠅頭小利而「一直在搞」，更聲言有台灣軍火商「賣台」，因為沒有中標自製潛艇項目，結果把相關資料交給境外的中國大陸大使館，讓北京施壓對方國家。事件愈鬧愈大，黃曙光拒絕透露涉事立委身份，但郭璽指控馬文君是洩密者；馬文君反駁表示「影射的殺傷力最強」，呼籲黃曙光「少來這套」。

馬文君郭璽互相指摘提告 馬文君與郭璽之後互相指摘，馬文君聲稱對方曾經到中國大陸發展，「直接轉行當軍火掮客」；郭璽反指對方要求看裝備的輸出許可，因看不懂英文而記下來，再到會場外打電話，「進進出出6、7次」，但沒有簽署保密協議。馬文君上周六到南投地方檢察署控告郭璽觸犯《加重誹謗罪》，郭璽昨到台北地方檢察署控告馬文君同一罪名，他更即場公開發表「不自殺聲明」，聲稱為了家人的安全而揭發事件。

對於郭璽提告，馬文君聲言若她有找黃曙光「要過蠅頭小利或任何利益，或把機敏情資給中共」就切腹，否則請黃曙光切腹。本報綜合報道

馬文君到南投地方檢察署按鈴控告郭璽涉嫌加重誹謗罪。（中時電子報圖片） 台灣最高檢察署把案件交由台灣高等檢察署及台北地方檢察署偵辦。

（中時電子報圖片） 黃曙光不點名指控有一位立委在潛艇專案從中作梗。 台灣自製潛艇洩密疑雲 郭璽（右）到台北地方檢察署反控馬文君加重誹謗罪。（中時電子報圖片） 洩密案相關控罪