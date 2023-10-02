模擬土星環進化 或冰衞星撞擊構成

土星環的起源一直是一個未解之謎，美國太空總署（NASA）通過超級電腦模擬，發現土星環可能是由兩顆冰衞星在數百萬年前碰撞形成，即恐龍還在地球上生活的年代。相關研究成果近日在《天文物理學雜誌》上發表。

研究人員利用DiRAC超級計算設施模擬近200個不同版本的撞擊，發現各種撞擊情況都可能將適量的冰分散到土星周邊，從而形成獨特的土星環，沒有進入土星環的碎片則可能促成土星現今一些衞星的形成。

提出衞星或能存在生命 研究人員推測，土星的兩顆前衞星可能是被太陽引力累加推向碰撞。由於相撞天體核心的岩石分散程度低於冰，今次發現也可以解釋為甚麼土星環中幾乎沒有岩石，完全是由大塊冰構成。

上述結論讓人們對土星系統有了新的認識，並提出了土星衞星上可能有生命的問題。

NASA的科學家凱格瑞斯表示，人類對土星系統還有很多不了解的地方，包括它的衞星所處環境是否可能適合生命存在，因此利用上述大型模擬來詳細探索它們如何進化，是一件令人興奮的事情。本報綜合報道