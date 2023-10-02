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紐總理染新冠 須停競選活動
希普金斯（左）確診新冠肺炎。
【本報綜合報道】新西蘭將於本月14日舉行大選，總理希普金斯周昨確診新冠肺炎，將接受隔離，期間繼續遙距工作。
總理辦公室指出，希普金斯上周六開始出現感冒和流感徵狀，會自我隔離5日或者直至檢測結果顯示他康復為止。希普金斯在大選前兩周確診，他需暫時停止競選活動。
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