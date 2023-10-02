巴拿馬運河續乾旱 擴大限行加劇塞船

氣候暖化威脅全球供應鏈，全球重要海運航線巴拿馬運河管理當局上周六宣布，調低每天放行船隻數量上限至31艘，以減少水資源消耗，應對嚴重乾旱天氣持續。新規定下月1日起實施，或加劇運河塞船問題，導致海運成本上升。貨船目前需等待數天才能通過運河，截至上周四仍有89艘船在等候。

自下月開始，巴拿馬運河每天准許最多9艘船通過更大的新巴拿馬型船閘，並允許22艘船通過巴拿馬型船閘。運河管理局將為上述兩款船閘提供新時間表，減少貨船等待時間，避免延誤和塞船。當局保證運河水位達約13.4米吃水深度，符合70％過航貨船需求。

警告明年或損失15億收入 巴拿馬運河正常運作時，日均過航36至38艘船，但受乾旱影響，運河管理局今年8月限制每天放行船隻上限至32艘，現時因乾旱危機無緩解迹象，而再度調低。當局上周五強調，運河當下水位仍然正常，但限行已導致塞船。專家警告，巴拿馬明年旱季或提早，增加河水蒸發量，預計運河明年4月水位接近歷史最低，限行損失兩億美元（約15億港元）收入。

貨船通過巴拿馬運河時，船閘系統至少需排出5,000萬加侖水，相當於近76個奧林匹克標準泳池。船閘依靠附近人工的水庫加通湖供水，水源則來自附近流域和降雨，流域同時為巴拿馬城400萬名居民提供淡水，佔該國人口一半。巴拿馬是全球最潮濕國家之一，每年降雨量達191厘米。但氣象學家指出，厄爾尼諾現象令該國今年總降雨量創歷史新低。

巴拿馬運河全長82公里，連接大西洋和太平洋，每年約有1.4萬艘船通過，創造20億美元（約156億港元）收入。美國是巴拿馬運河最大使用者，主要運載石油產品，是能源從美國東岸運往中國、印度、南韓和日本主要途徑。面對運河延誤，許多公司選擇另覓路線，增加運輸成本，更引發通脹惡化擔憂。若乾旱持續，專家預計運河管理局或本月擴大限行，甚至在年底前中斷航運。

本報綜合報道