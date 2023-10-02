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斯洛伐克親俄前總理勝選
斯洛伐克上周六舉行大選，昨日公布的點票結果顯示社會民主黨黨魁兼前總理菲喬（Robert Fico）贏得選舉，將第四度出任總理，但他需贏得足夠盟友支持才能組建下屆政府。菲喬曾承諾停止對烏克蘭的軍事支持、批評制裁俄羅斯，並且威脅否決北約未來對烏克蘭加入的任何邀請。（綜合報道）
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