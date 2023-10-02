兩岸國際

土耳其首都炸彈襲擊兩死

土耳其政府昨日指，兩名恐怖分子在首都安卡拉的內政部大樓外發動炸彈襲擊，其中一名施襲者引爆炸彈身亡，另一人被警方擊斃，事件造成兩名警員受輕傷。土耳其總統埃爾多安於同日晚上出席新一屆國會開幕儀式，料國會未來數周會通過瑞典加入北約的認證。（綜合報道）
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