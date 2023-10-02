美針對朝俄合作 平壤指逾越紅線

【本報綜合報道】北韓外務省副相任天一昨日批評，美國對北韓和俄羅斯之間的傳統友好合作關係表現出「不法無道的敵意情緒」和干涉企圖，指摘美國正在逾越紅線。

任天一指，美國無端指摘朝俄之間的睦鄰友好關係發展為「違反聯合國決議」、「違反國際法」，誤導世界稱朝俄合作對世界和平與安全構成威脅，這反映沉迷於冷戰式對抗邏輯的美國霸權思維方式。他強調，朝俄關係發展到新的台階是遏制帝國主義者軍事威脅、維護和平的戰略據點，反指美日韓軍事同盟和北約才是危及國際秩序的毒瘤，威脅世界和平，美國無資格批評朝俄。

稱擁核是豁出性命的選擇 此前，北韓外務相崔善姬上周六強烈譴責美國在聯合國安理會無端指摘北韓的憲政活動和加強國防力量，她揚言只要美國的帝國主義實體存在，擁核就是北韓豁出性命的選擇。朝方會以最強力的壓倒性能力遏制敵對勢力篡奪北韓主權權力的一切企圖，徹底維護作為國家安全最高利益的擁核國地位。她重申，朝俄關係發展才是建立自主和平的新世界、實現真正國際正義的正確道路。