英防相派教官練烏兵

鼓勵企業設廠 協助黑海護航 英國國防大臣夏博思表示，希望派軍事教官赴烏克蘭訓練士兵，並鼓勵英國國防企業到烏克蘭設廠，同時讓英國皇家海軍採取更積極角色，協助烏克蘭保護在黑海航行的船隻。

英國《每日電訊報》上周六刊登夏博思的專訪，他指上周五到索爾茲伯里平原視察時與英國陸軍總參謀長桑德斯及其他英軍高層對話，討論了讓軍事訓練更接近烏克蘭，甚至進入烏克蘭，特別是烏克蘭西部，他認為這是把更多東西帶入烏克蘭的機會。他又指，進入烏克蘭的將不只是培訓，希望英國航空航天系統公司（BAE Systems）等防務公司也能繼續推進在烏建立軍工廠的計劃。此外，夏博思指出英國是海軍國家，可以協助烏軍保護航經黑海的船隻，不能默認國際航運是禁止進入黑海，他已與烏克蘭總統澤連斯基商討此事。

基輔成立國防工業聯盟 俄羅斯2022年2月攻打烏克蘭以來，已有逾2萬名烏軍在英國接受訓練，部分人在索爾茲伯里平原接受戰鬥訓練。考慮到直接捲入俄烏戰事的風險，北約成員國一直避免在烏克蘭舉行正式訓練項目，今次英國決定派人到烏克蘭境內提供軍事訓練和設廠，意味英國的援烏行動升級。

烏克蘭上周五舉辦國際國防工業會議，期望能夠增加國內武器生產量，同時減少依賴西方軍援。新任國防郭長烏梅羅夫重申，須盡可能在國內生產所有必備軍事物資，滿足軍隊需求。澤連斯基在會上宣布成立國防工業聯盟，並指已有13家國防公司簽署聲明。他稱基輔計劃設立特別基金，支持合作及發展工業綜合體。

北約秘書長斯托爾滕貝格認為，提高烏克蘭武器生產量是正確做法，西方目前也需要提高產量方可滿足烏克蘭軍需之餘，同時保持自身具備震懾力量。本報綜合報道

英國擬協助烏克蘭保護黑海航行船隻。 夏博思 澤連斯基（左）宣布成立國防工業聯盟。