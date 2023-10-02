美通過臨時撥款 死線前危機暫緩

剔除對烏支援 限期拖至11‧17 距離美國聯邦政府停擺死線不到3小時之際，國會民主及共和兩黨達成妥協。參眾兩院於上周六晚上通過眾議院議長麥卡錫提出的45天短期開支法案，並交由總統拜登簽署生效，將讓聯邦政府維持運作至下月17日。惟法案中沒有援助烏克蘭條款，拜登強調在任何情況下不能中斷支援烏克蘭，希望麥卡錫信守承諾。

眾議院以335票贊成、91票反對，通過短期開支法案。支持法案的民主黨人多於共和黨人，唯一投反對票的民主黨人是伊利諾伊州眾議員奎格利，他反對理由是法案不包括對烏克蘭的援助。法案保留了白宮要求的自然災害援助，維持聯邦航空局運作的特別措施。但在部分強硬派共和黨人反對下，法案不包括民主黨人及白宮要求的援烏條款。

法案通過 民主黨人歡呼勝利 參議院於晚上8時開始表決短期開支法案，約一小時後以88票贊成、9票反對而通過。參議院多數黨領袖舒默稱，兩黨合作使法案通過成為可能，他形容是充滿波折的一天，現在美國人民可以鬆一口氣。短期開支法案通過後，國會民主黨人歡呼勝利，但共和黨內部再次爆發激烈衝突，麥卡錫批評部分共和黨同僚一再抵制他避免聯邦政府關門的努力。聯邦政府新財年將於昨日凌晨零時開始，如預算案無法在上周六午夜前通過，政府將會停擺。

拜登發聲明指，參眾兩院多數派投票維持政府運作，避免了一場不必要危機，避免給數百萬辛勤工作的美國人帶來不必要痛苦。他表示，法案將確保現役軍人繼續獲發薪金，旅客避免遇上機場延誤，數百萬婦孺將繼續獲得所需的營養援助，對人民是好消息。

拜登指摘共和黨製造危機 惟拜登話鋒一轉，指一開始便不應該陷入困局，他提到白宮與麥卡錫的合作，指摘極端共和黨人試圖人為製造危機，並指他們最近數周以來大幅削減政府開支的嘗試失敗了。

參議院多名兩黨議員發表聯合聲明，支持在未來數周內作出投票，為烏克蘭提供更多資金。《紐約時報》指出，儘管兩黨國會議員均表示，有信心在未來數周內為烏克蘭提供援助，惟短期開支法案沒有提供任何資金反映出共和黨對烏克蘭的支持正在減弱。法案可能只是一項臨時解決方案，兩黨圍繞政府支出的角力可能很快重新點燃。本報綜合報道