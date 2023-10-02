屏東火災 憑項鏈眼鏡核實遺體

【本報綜合報道】台灣屏東縣屏東市高球廠房上月22日發生起火爆炸，最後一名失蹤員工傅姓男子的遺體於上周六尋獲。消防員先在縫隙中發現傅男遺體上半身，並根據附近散落的項鏈及眼鏡，確認他的身份。

上下半身分離 屏東縣長周春米表示，搜救人員最初研判傅男有可能在工廠右側，搜索數日無果後改道搜尋左側區域，並於上周六上午8時45分左右發現傅男遺體，家屬經傅男的隨身物品確認身份。

由於遺體下半身當時被機器壓住，搜救人員需動用大型機器才能順利拉出遺體，最終於當天下午2時45分送上救護車，移往屏東市立殯儀館，傅男家屬一直在旁守候，更說到「下班了，回家了。」

周春米指，縣政府未來將與經濟部就園區消防安全進一步檢討，包括未來是否安排消防分隊進駐，確保園區內工廠、員工及周遭居民的安全。今次事故共造成10人死亡，其中包括4名消防員，縣政府擬於周四為他們舉辦聯合公祭。此外，消防局上周六結束搜救行動後，將對高球廠作最後清查。