柯文哲支持度不足兩成

侯友宜民望上升 減藍白合可能性 台灣《美麗島電子報》上周六公布最新一輪民調，顯示民眾黨總統參選人柯文哲不論在三人對決還是四人對決中，支持率均跌至不足兩成，在「三人對決」中敬陪末席。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，柯文哲與侯友宜的「藍白合」可能性愈來愈小。

吳子嘉在直播節目中透露，民進黨總統參選人賴清德以39.4%支持率繼續領先，國民黨總統參選人侯友宜以23.5%排第二，而柯文哲以19%排第三。若戰況為四人對決，賴清德支持率為36.6%，侯友宜21.6%，柯文哲16.2%、鴻海始創人郭台銘7.1%。

賴清德有止血迹象 吳子嘉分析指，賴清德挺過進口蛋爭議後有止血效果，支持度有回穩迹象。至於侯友宜則後勢可期，支持率會不斷上升。

柯文哲競選辦公室上周五提出，應採用具有公信力的第三方民調，推出在野最強人選，敗者退選，真正達成政黨輪替、民主鞏固的目標。吳子嘉認為，如果柯文哲的民調繼續走低，藍白合流可能性愈來愈小，因為民眾黨的不分區立委得票率恐怕不會很理想。

柯赴美展產業之旅 柯文哲昨日一早抵達桃園國際機場，啟程前往美國三藩市和洛杉磯，展開為期5天行程。他登機前呼籲，通過民調結果對比決定藍白合作方式。繼今年4月後，柯文哲第二次出訪美國，此行定調為「迎向新科技、創造新經濟」美西產業之旅，主要集中教育、科技和產業。柯文哲此行將前往硅谷了解美國高科技產業發展動態、拜會全球知名智庫胡佛研究所、參訪美國知名教育科技公司，並將參加南加州選哲之友會成立大會。本報綜合報道