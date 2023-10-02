搗非法製售槍枝案 拘5人

違規打獵 檢射釘彈

開魯縣公安局刑偵大隊上月接到線報，指東風鎮居民尹×在網上購買過自製槍枝材料。民警其後在尹×家中發現兩把自製槍枝、射釘彈25個、鋼製彈珠3個。經查，尹×在網上違規購買零件材料，非法自製槍枝用於打野雞等。此外，尹×還幫助同村人員李×製造槍枝，贈送李×零件材料。警方其後在抓獲李×同時，也發現同鎮居民王×也存在重大作案嫌疑，於是再將王×抓獲歸案，並在李、王二人家中發現自製槍枝兩把（一把已損壞）、射釘彈84個、鋼製彈珠449個。