搗非法製售槍枝案 拘5人
【本報綜合報道】內蒙古自治區通遼市開魯縣公安局近日破獲一宗涉槍系列案件，抓獲5名疑犯，收繳自製槍枝4把、射釘彈100多個。目前各疑犯均已被採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
違規打獵 檢射釘彈
開魯縣公安局刑偵大隊上月接到線報，指東風鎮居民尹×在網上購買過自製槍枝材料。民警其後在尹×家中發現兩把自製槍枝、射釘彈25個、鋼製彈珠3個。經查，尹×在網上違規購買零件材料，非法自製槍枝用於打野雞等。此外，尹×還幫助同村人員李×製造槍枝，贈送李×零件材料。警方其後在抓獲李×同時，也發現同鎮居民王×也存在重大作案嫌疑，於是再將王×抓獲歸案，並在李、王二人家中發現自製槍枝兩把（一把已損壞）、射釘彈84個、鋼製彈珠449個。
李×因為十分羨慕尹×能自製槍枝，於是也購買零件，由尹×教授製作方法。後來李×將槍枝毀壞。王×則於2016年前後通過朋友刁×介紹，在開魯鎮居民劉×處花費1,100元人民幣（約1,200港元）購買了一把自製槍枝，並且違規到田地裏打麻雀、野雞等動物。經過審訊，劉×對上述事件供認不諱。
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