學生吸煙遭群師暴打

家長向媒體揭發 當局調查 甘肅省蘭州市七里河區一名高中副校長，上周深夜親自到學生宿舍查寢，期間懷疑兩名學生違規，竟然偕隨行教師圍毆學生。教師期間更叫囂「往死裏打，打死了送醫院」，施暴過程近兩小時，打至學生暈厥瘀傷。家長上周五發現學生不適，向媒體揭發事件。市政府上周六開會，責令多部門進駐校內調查。

副校長查寢 沒收電話手錶 事發於蘭州市學府致遠學校，吳姓副校長和郝姓招生辦主任等一行4人，上周二晚11時40分到學生宿舍查寢。他們先暴力踹開房門，並懷疑兩名高中一年級學生吸煙，副校長遂和另一教師施以暴力，導致學生低血糖暈厥、鼻出血和多處不適。副校長一行人逗留至翌日凌晨1時20分離開，臨走前威脅學生不准告訴家長，並沒收他們的電話手錶。兩名學生被打翌晨，因身體不適無法上課。

學生暈厥瘀傷 宿管願指證 直至上周四，受害學生放假回家，兩人家長分別發現他們臉部瘀青、精神委靡不振、心臟不適，夜間更發噩夢和驚厥，追問下才得知真相。家長遂聯絡宿舍管理員，宿管得悉後直接致電譴責吳姓副校長，對方不斷道歉，承認當晚「動作大了點，有些過激」，並聲稱已向學生和家長道歉。宿管指當晚事件驚動宿舍全層學生，令他們陷入恐懼。

宿管承認，他當天和數名當值教師目睹打人經過，但沒人敢上前阻止。他表明願意為受害學生作證，並已搬離學校，打算辭職。受害學生家長王先生上周六上午前往警署報案，七里河公安分局同日證實已成立工作專班調查事件。內媒同日聯絡該校校長馬致遠，他指已核實教師打人情況，校方及各級領導正處理事件，但拒絕回答其他問題。

蘭州市學府致遠學校創立於2015年，前身是蘭州萬華中加學校，標榜融合體制與國際教育。該校目前有1,000多名學生，其中高中一年級有200多名學生。本報綜合報道