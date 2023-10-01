兩岸國際

台製氣象衞星延遲升空
台灣首顆自製氣象衞星「獵風者」目前已運抵位在法屬圭亞那的太空中心進行整備作業，原定10月5日搭載法國亞利安公司織女星運載火箭升空，但由於火箭整備與測試緣故，發射日期將延遲到10月7日上午9時36分，其後將於低地球軌道收集導航衞星經由海面反射的信號，分析浪高反演風速。
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