史前人類 或與碩鬣狗爭食腐肉

【本報綜合報道】英國自然科學期刊《科學報告》近日發表一項關於人類演化模型的最新研究，發現在120萬至80萬年前的早更新世晚期，在歐洲南部的人類祖先或能與碩鬣狗爭奪劍齒虎和美洲豹遺棄的動物腐肉，推斷動物腐肉可能是人族重要的肉和脂肪來源，特別是在冬季植物資源稀缺的時候。

規模愈大愈能驅趕敵人 先前的研究認為，劍齒虎遺棄的動物腐肉可能足以支持歐洲南部的人族（包括人類和已滅絕的人類親屬類群）群體，但尚不清楚碩鬣狗等其他大型食腐動物是否會限制人族獲取這些食物源。來自西班牙、德國的研究人員針對人族和短吻碩鬣狗爭奪動物腐肉進行模擬，發現人族群體規模如果大到足以驅趕碩鬣狗，其種群在模擬結束時就會超過碩鬣狗，但如果人族群體非常小，想要存活到模擬結束則較為困難，除非腐肉的可獲得性高。

今次研究也提出人族獲取動物腐肉的潛在最優群體規模，超過10個個體的群體能夠趕走劍齒虎或美洲豹，而超過13個個體的群體則需要得到更多動物腐肉才能支撐能量消耗，但不能明確指出最佳群體規模是多少，因為驅趕碩鬣狗、劍齒虎、美洲豹所需的人族數量是預設和任意分配的。