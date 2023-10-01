床蝨擴散 巴黎促總統府遏止

【本報綜合報道】自入夏以來，法國巴黎的戲院、學校、高鐵和醫院等地出現大量床蝨。為了避免床蝨持續擴散，影響巴黎奧運，法國政府最近宣布發起一項計劃，遏制床蝨孳生。

交通部長博納表示，下周召集公共交通運營商的代表，向他們通報應對措施以及如何為保護旅客做更多工作，以安撫和保護市民。巴黎市政廳日前敦促總統府幫助解決床蝨問題，包括成立一個專門的工作組。法國國家衞生機構建議人們旅行時檢查酒店的床鋪，並避免把二手家具或二手床墊帶入家中。一旦在家中發現床蝨，則必須迅速處理床蝨出沒的區域。

床蝨在20世紀50年代時已基本從日常生活中消失，但近幾十年來由於人口密度提高、公共交通增多，床蝨再次死灰復燃。在過去幾年，10%法國家庭都遇過床蝨問題。床蝨的體積很小，易藏在衣服和行李中，通常會在夜間吸食人血。儘管它們並不危險，也不會傳播疾病，但會給人們造成嚴重困擾，例如睡眠障礙等。人們被床蝨叮咬後，皮膚上會留下紅色痕迹、水泡和大面積皮疹，也可能出現強烈瘙癢或過敏等反應。