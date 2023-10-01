暴雨成災 紐約宣布緊急狀態

水淹地鐵機場 網約車遭爭搶 美國紐約市前天迎來暴雨，多地道路、地鐵站及機場水浸，導致陸空交通嚴重受阻，暫未知死傷人數。部分居民不得不改透過網約車平台召車外出，由布魯克林區前往甘迺迪國際機場需付高達200美元車資（約1,560港元）。面對市內多處成災，市長亞當斯同日宣布當地進入緊急狀態，卻被揭事前仍在出席籌款活動，被批反應遲鈍。

早在暴雨來襲前，當地天氣預報已警告，紐約州哈德遜河、紐約市及長島由上周四晚上至翌日將迎來持續數小時降雨，可能引發局部洪水。紐約州州長胡楚上周四晚上警告，州內南部地區恐會出現災情，州政府同日亦舉行說明應對措施記者會。

數小時降雨76毫米 水浸過車胎 相隔不久，紐約市前天早上開始落雨，部分地區在短短數小時內合共錄得76.2毫米降雨量，導致布魯克林區部分地鐵站水浸，區內多條地鐵線路需暫停提供服務。此外，當地街道亦成澤國，部分社區氾濫成災，水深幾浸過汽車車胎位置。

受地鐵停運影響，布魯克林區部分居民透過網約車平台召車上班。惟一名居民在網上投訴，他從布魯克林區前往甘迺迪國際機場車資等同由紐約州飛往加州三藩市機票價格。另一名乘客亦指，從曼哈頓上城西區前往布魯克林區某地只有近26公里距離，卻需支付167美元（約1,303港元）車費。

除了陸路交通嚴重受阻，紐約州甘迺迪國際機場及拉瓜迪亞機場前天也押後或取消多班航班，鄰近新澤西州紐瓦克自由國際機場也出現航班延誤問題。其中拉瓜迪亞機場附近路段嚴重水浸，洪水倒灌機場，導致部分客運大樓需要臨時關閉。因應災情擴大，胡楚及亞當斯前天先後宣布紐約州及紐約市雙雙進入緊急狀態，警告多地翌日總降雨量或達到102毫米至203毫米左右。亞當斯提醒在家民眾繼續留在家中，若要外出就要自行承擔惡果並稱市政府已採取所有必要措施，又指警告是由市政府團隊成員負責。

出席活動遲發警告 市長捱批 然而，當地傳媒前天揭露，亞當斯上周四曾在市內出席生日籌款活動，入場門票建議價格甚至高達2,100美元（約1.6萬港元）。當地代表事後批評，若市政府能夠提早發出暴雨警告，那麼住在地下室居民就有時間撤離，而打算外出民眾則可選擇留家避難。本報綜合報道