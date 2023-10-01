利用俄烏衝突經驗 美國陸軍新方法備戰

在歐文堡國家訓練中心、聯合戰備訓練中心受訓的美軍，學習如何運用無人機、電子偵察和衞星，並結合炮火打擊。歐文堡國家訓練中心主任泰勒準將表示，扮演敵軍的部隊每天呼叫約100次炮火攻擊，相當於模擬發射數千枚炮彈。增加使用火炮、火箭及偵察設備，令演習的模擬傷亡人數上升，與烏軍遭受的損失類似，泰勒指多達40%戰場傷亡由炮火造成。兩個訓練中心教導士兵如何操作成群的商用無人機，投擲類似烏克蘭使用的炸彈。受訓士兵同時學習避開敵方的無人機及偵察的方法，包括躲藏在建築物內及減少使用通訊設備。聯合戰備訓練中心更推動簡易指揮所概念，以便快速建立及拆除。