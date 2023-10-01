烏反攻兩州在望 密謀奪回核電廠

英參謀長：俄防線較預期強大 烏克蘭反攻停滯不前之際，傳出準備在赫爾松州及扎波羅熱州發動攻勢的消息，同時嘗試奪取扎波羅熱核電廠。英國國防參謀長拉達金周四表示，烏克蘭反攻較預期緩慢，是因為俄羅斯防線比西方預期強大。他指出，西方必須非常小心，不要急於輕易判斷烏克蘭反攻，並應該調整對烏軍即將取得進展的預期。

俄羅斯塔斯社引述執法部門消息指，烏克蘭總統澤連斯基正和英國及美國，就下月初在赫爾松及扎波羅熱發動進攻一事協調。為了達到目的，大批烏克蘭海軍步兵在尼古拉耶夫州集結，準備渡過第聶伯河進攻。與此同時，由英國訓練的烏軍特種部隊擬攻佔扎波羅熱核電廠。消息人士認為，行動只是澤連斯基不計代價試圖證明自己能力的鹵莽噱頭，警告可能導致悲劇後果。澤連斯基上周五預告，今日將有重大新聞公布，他感謝所有提供幫助的人。

烏軍被指乏訓練 裝備太繁多 拉達金在一個美國播客節目上指，烏克蘭夏季反攻開始時仍在尋找更多裝備和彈藥，而缺乏裝備和彈藥影響了行動，錯誤評估俄羅斯的實力也是一個問題，事實上俄羅斯部分防線比最初預期還要強大。他認為烏軍動員士兵缺乏訓練、使用的軍用車輛和裝備種類繁多，均阻礙反攻行動。

英防長訪基輔晤澤連斯基 惟他強調，烏克蘭正在努力並取得進展，堅持應該繼續支援烏克蘭，因為戰勝關鍵在於能否比俄羅斯堅持得更久。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內日前與到訪的拉達金會談，兩人討論了前線形勢及烏克蘭防空需求。英國國防大臣夏博思周四抵達基輔，與澤連斯基及烏克蘭國防部長烏梅羅夫會面，澤連斯基感謝英國提供重要的財政、國防及人道援助。

此外，加拿大國防參謀長艾爾承認俄羅斯補充彈藥儲備的速度快於預期，並指加拿大生產的彈藥不多，如果以烏克蘭戰場的速度消耗，庫存將在數天內耗盡，形容目前局勢非常令人擔憂。本報綜合報道