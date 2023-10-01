美稅務局顧問 認洩富翁私隱 傳包括特朗普

【本報綜合報道】美國司法部上周五公布，稅務局顧問利特爾約翰（Charles Littlejohn）涉嫌向新聞媒體洩露數千名美國富翁私人稅務資訊，有指當中包括前總統特朗普。利特爾約翰將面臨最高5年監禁，而司法部以刑事資訊形式公開指控，意味被告達成認罪協議。

提供予兩新聞機構 法庭文件顯示，38歲的利特爾約翰，2018年至2020年在華盛頓特區擔任政府諮詢公司承包商期間，基於稅務管理目的獲准查閱稅務文件，他竊取當中資訊後提供予兩間新聞機構。美國傳媒推斷，涉案媒體分別是ProPublica和《紐約時報》。

ProPublica在兩年前聲稱獲得大量富翁稅收和收入資訊，可追溯至約15年前，顯示許多富翁很少納稅或不納稅。

美國稅務局局長韋費爾發聲明指，任何洩露納稅人資訊行為都不可接受。ProPublica拒絕評論，並稱不知道資訊來源人士身份；《紐約時報》未有回應。洩露稅務資訊受害者、著名對沖基金經理格里芬（Ken Griffin）早前起訴美國稅務局未能保護他的納稅申報，政府一方在庭上辯稱，沒有證據顯示政府員工洩密。