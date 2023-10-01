眾議院長法案 未令分歧緩解 美國聯邦政府停擺

美國眾議院議長麥卡錫提出臨時支出法案，企圖延後聯邦政府停擺時間。惟21名共和黨眾議員與全體民主黨眾議員上周五共同投下反對票，令法案未能通過，意味聯邦政府在今日關門成為定局。聯邦政府停擺加上黨內分歧日深，麥卡錫面對的下台壓力日增。

共和黨極右派拒撐 麥卡錫提出的臨時法案，可讓聯邦政府持續運作至本月31日，讓國會有更多時間達成年度正式預算法案。臨時法案要求加強管控美墨邊境及非法移民，成立一個研究美國國債危機的財政委員會，並把多個聯邦政府部門開支削減30%。然而，21名共和黨極右派議員連同所有民主黨議員投下反對票，法案以198票支持、232票反對而否決。

麥卡錫事後表示，他還有其他想法及潛在方案，強調並不是結局。麥卡錫實際上已向黨內反對者作出重大妥協，例如把削減多個政府機構開支由8%上調至30%。不少投下贊成票的共和黨議員批評反對者與民主黨同流合污，損害控制非法移民的努力，以及破壞大幅削減開支的嘗試。

削支力度被指不足 共和黨反對派則指美國迅速擴大國債規模，並批評麥卡錫提出的開支削減方案力度不足，部分人表明不會妥協。共和黨懷俄明州眾議院哈格曼透露，大多數投反對票的黨友並沒有參與早前的共和黨內部討論，沒有提出具體訴求。投反對票的共和黨議員人數，較1月時反對麥卡錫擔任議長多出一人。反對臨時法案的共和黨人中，包括曾高調支持麥卡錫的極右派議員格林。

總統拜登表示，問題的根本在於麥卡錫需要在美國人民利益和議長職位之間作出抉擇。白宮發言人巴埃爾則表示，極端共和黨人堅持削減數百萬人的福利，妥協方案是參議院正在通過的短期支出法案獲眾議院支持通過，並指白宮拒絕與麥卡錫談判。

麥卡錫回應指，與共和黨議員討論後發現參議院法案不可能通過，眾議院將日夜兼程工作，努力爭取政府持續運作。

麥卡錫下台壓力增 麥卡錫理論上可繞過黨內反對者，與民主黨達成共識，但成事機會甚微。有部分共和黨議員威脅，如麥卡錫向民主黨妥協，將挑戰他的議長席位。麥卡錫當初為擔任議長而向黨內反對派讓步，指任何一名議員均可發起挑戰，只要6名共和黨議員聯合全體民主黨議員，即可罷免麥卡錫。

此外，美國一間諮詢公司早前曾訪問1,969名登記選民，接近一半受訪選民認為，民主、共和兩黨互鬥正是政府面臨停擺主因，超過四成受訪者更怪罪拜登及民主黨。本報綜合報道

拜登（圖）表示，麥卡錫需在議長職位和美國人民利益間選擇。 美國政府過去21次停擺事件簿 美國國防部將受聯邦政府停擺影響。 麥卡錫（中）內外交困。