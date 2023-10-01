敲詐非法捕撈者 男子囚8個月

打護漁協會之名 獲利2.8萬

案情指，2021年3月底被告鍾×註冊登記成立了民間愛心人士發起的社會團體「某護漁協會」，並成為該協會法定代表人。根據登記的業務範圍，協會可以協助漁政巡查、制止公共水域的非法捕撈。當得悉非法捕撈者被抓獲後，將被相關部門會罰款或移交公安機關處理，鍾×便動了歪念。去年4月5日，鍾×以羅×在×河段網魚為由，要求對方交錢了事，否則告發對方。羅×於是給了鍾×3,000元（約3,260港元）現金。得嘗甜頭後，鍾×於去年4月至5月間以同樣方式共4次敲詐勒索他人財物。案發後，羅×等人的非法捕撈行為已由漁政部門依法處理。