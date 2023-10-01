放火燒家害8命 新竹男判死刑

與父母爭執 汽油潑灑輪胎行 台灣新竹市一間輪胎行去年6月中旬起火，奪走祖孫三代8條人命，起因正是屋主孻仔陳彥翔與家人發生爭執後，決定在家中放火有關。經新竹地方法院一審，他日前被裁定殺害直系血親尊親屬罪罪名成立，被判死刑、褫奪公權終身，全案仍可上訴。

案情指，陳彥翔是家中孻仔，因欠債及經濟等問題，常與父母爭執。2022年6月15日晚上，他因家務問題與父母口角，之後外出購買20公升汽油，返家後再與父親激烈爭吵。他之後把汽油潑灑家中一樓各處，並用打火機點燃紙巾，再擲向汽油潑處，最終引發大火。

指抱不在乎心態行兇 當起火後，火勢迅速蔓延，陳彥翔的母親、妻子、3名子女、妹妹、大嫂及姪女走避不及遭活活燒死，僅得自己及父親幸存，大哥則因不在家而逃過一劫。一眾死去幼童中，年紀最大僅得7歲，最小正是陳彥翔的姪女，當時還未滿一歲。

事發後，陳彥翔仍舊留在現場，因身上散發汽油味，遭警方當場逮捕。由於他亦遭燒傷，獲送往台大醫院新竹分院急救，直至同年7月13日出院，一度被羈押至今。他事後辯稱當時潑灑汽油只想嚇倒父親，詎料煙頭掉落，最終引發奪命大火。

在上周四一審，合議庭認定陳彥翔明知其縱火行為極有可能造成家人死亡，卻抱「不在乎」心態，造成永遠無法回復損害，幸存父親及其他親屬身心則承受家庭破碎及天人永隔等巨大苦痛。與此同時，陳彥翔犯罪手段殘酷，如量處無期徒刑或較輕有期徒刑，與主客觀犯罪情節比例不相符合，有剝奪生命，使之永久與社會隔離必要，因此判處死刑。

當判決出爐後，陳家林姓長媳家屬當即痛哭，其中長媳母親感謝法官公正判決，又指自己獨力撫養女兒成人，母女感情相當好，再多錢也換不回女兒。至於次媳姊妹當場控訴兇手惡行令其一家人陰陽永隔，擔心陳彥翔透過持續上訴手法逃避司法制裁。本報綜合報道

火災現場冒出大量濃煙。（中時電子報圖片） 新竹地方法院