內地月餅滯銷 比去年大跌5成

【本報綜合報道】月餅作為節日食品，今年在內地銷情不濟。據電商平台數據顯示，今年8月中上旬月餅銷量和銷售額較去年同期分別下跌逾四成和五成。北京有超市表示，今年買月餅的人很少。生鮮食品連銷品牌的團購營業員則指，今年企業訂單量驟減。

民眾嫌太甜及售價高 電商數據分析平台「鯨參謀」數據顯示，今年8月中上旬，某電商平台月餅銷量累計約9.1萬，比去年同期下降約43%；銷售額約550萬元人民幣，同比去年下降55%。北京市海淀區某超市店員表示，今年月餅團購數量比去年少，買月餅的消費者選擇價格更合適的月餅，很少隨機購買。江蘇蘇州某月餅品牌負責人稱，江浙滬一些互聯網公司等企業製作定製款月餅的訂單今年減少了三至四成，客戶即使繼續下單，也縮減成本。

另有月餅生產商和經銷商表示，今年月餅銷量下滑與產量銳減有直接關係。甘肅蘭州一家商貿公司負責人稱，往年有10家生產商，今年只剩5家了，因為這兩年做月餅大多虧本。有數萬名網民在微博參與不買月餅原因的投票，結果顯示，逾四成人認為月餅「不好吃，甜到發膩」，另32%網民則表示「價格高，消費不起」。