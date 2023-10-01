四川前校長涉黑 18人被捕

【本報綜合報道】四川省達州市公安局日前發布通知，指依法打掉以向黎為首的涉黑犯罪組織，抓獲向黎等18人，並全部採取刑事強制措施。通知又公開徵求上述各人的涉黑犯罪線索。通知其後引起廣泛關注，原因是向黎曾任達州外國語學校的校長。市教育局相關人士稱，學校經已更換新的校長，事件未對教學產生影響。

擬向公眾徵集犯罪證據

通知指出，涉黑組織多次有組織地實施聚眾鬥毆、尋釁滋事、故意毀壞財物、強迫交易、敲詐勒索、虛假訴訟等違法犯罪活動。為深挖餘罪，徹查全案，公安機關向廣大人民群眾公開徵集該涉黑組織的違法犯罪線索，查證屬實的予以獎勵。向黎依靠沙石生意起家，後來在母親支持下進入教育界。2007年他接手達州外國語學校，學校規模也不斷擴充，不過有老師不滿向黎，因他強迫教師簽下長期服務合約。有老師因不續約被校方起訴索取違約金，老師於是找律師維權，但開庭時，律師卻遭向黎威脅不要管這事。此外，向黎又被指公器私用，安排妻子和兒子擔任學校要職。