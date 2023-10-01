殲35試飛照曝光 被指空軍陸基版本

【本報綜合報道】中國自行研製第5代隱形戰機殲35（又稱FC31鶻鷹），網傳再有原型機近日在瀋陽上空試飛。美國軍事新聞網站The War Zone上周五分析，最新原型機可能是陸基版本，與過往流出兩架殲35原型機的海軍艦載版本有別，可能主要供解放軍空軍使用，或者出口外國。

機翼比艦載版小 網傳照片包括殲35原型機飛行畫面、一架雙座殲16戰機貼身伴飛畫面，疑似執行早期試飛中的追逐飛行，以及新舊殲35原型機對比照。分析者指出，最新原型機機翼比過往艦載版本更小，水平尾翼也不再切入機翼後方，顯示原型機是新型號或改進版本。如同美國F35隱形戰機，艦載戰機通常擁有更大的機翼，改善低速飛行和接近航空母艦甲板時的操控。

研究中國軍機的德國專家魯普雷希特（Andreas Rupprecht）認為，難以從最新流出照片得出明確結論。他認同部分照片顯示是第二架FC31鶻鷹原型機改進版，其測試活動狀況目前不明。他估計，雖然解放軍空軍正採購殲20隱形戰機，當新形戰機體積更小、重量更輕、價格更低廉，則可淘汰現役第四代戰機殲10和殲11。