日擬升級33港口機場

應對台海局勢 方便美國出兵 台海緊張局勢加劇，牽動東亞安全形勢。《日經亞洲》上周四報道，日本政府擬擴建10個都道府縣的33個民用機場和港口，以備突發事態時疏散平民及部署部隊。日本前外務副大臣佐藤正久表示，升級機場意味美軍屆時能出兵。

報道指，東京不久將和地方政府討論延長跑道並擴建碼頭。根據日本去年公布的新版《國家安全保障戰略》，當中涵蓋升級機場和港口，因應緊急事件的計劃。日本政府將在本年度財政預算案中，把某些設施指定為重要基地並分配必要資金升級。

16項設施位於沖繩及九州 一份月前起草的非正式文件顯示，14座機場和19個港口將升級，其中16個設施位於琉球群島、九州及四國。計劃升級的機場位於沖繩縣與那國島、石垣島、宮古島和那霸；九州鹿兒島、宮崎，以及四國高知。一旦台海出現緊急狀況，自衞隊便能在上述地點部署部隊，補給燃料和食物。

目前與那國島、石垣島及宮古島機場的跑道長2,000米，能運載逾百人的C2運輸機難以升降，日本考慮延長跑道並展開改善工程，以便必要時撤離居民。其他機場則增建停機坪、滑行道和機庫，方便自衞隊及海上保安廳飛機執行任務。與那國島將興建新港口，讓護航及巡邏艦隻停泊。沖繩縣石垣港、平良港及那霸港，連同熊本縣熊本港、福岡縣博多港的碼頭設施將翻新。

日防相將訪美晤奧斯汀 此外，鄰近俄羅斯的北海道，以及經常出現北韓可疑船隻的福井縣亦列入設施改善名單。有待升級的候選設施名單是保密，並可能會更新。日本防衞大臣木原稔上周五宣布，將在本月3日至6日展開就任後首次外訪赴華盛頓與美國國防部長奧斯汀會談，希望美日緊密合作及進一步強化同盟。本報綜合報道