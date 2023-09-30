對霸權避之則吉 跟中國如膠似漆

贊比亞社會黨女主席、泛非洲主義運動領導人阿肯德‧莫蒙巴（Akende M'membe），就今年美國副總統賀錦麗非洲之行訪問贊比亞指出：她在中國建造的機場下機，乘車沿中國建造的公路到一座中國建造送給贊比亞人民的大樓，誇誇其談不要和中國合作。

美國政府一直關心的是非洲的戰略及重要資源的價值，而並非非洲一個個國家的發展及其人民的福祉。面對目前非洲54個國家中已有52個加入「一帶一路」，美國開始表現緊張，於去年12月13至15日在華盛頓舉行第二屆美非峰會，近50位非洲首腦與會。白宮於峰會召開前還宣布，美國將在3年內向非洲投資550億美元，不過會開出甚麼條件及是否會拿出真金白銀，非洲國家只能拭目以待。

助非洲國家修建鐵路 美國在上世紀五、六十年代的確在非洲有搞一些建設，但經歷六、七十年已完全失修破落。對比之下，中國至今50年在非洲已建造了超過一萬公里鐵路、10萬公里公路、1,000多座橋樑、100多個大小港口，還有大量醫院及學校。塞內加爾總統及非洲聯盟前主席薩勒就批評美國政府口口聲聲的援助，就是要根據它制訂的議程，根本沒有考慮每個非洲國家實際需要甚麼。

2022年中非貿易額是2,800多億美元，是美非貿易額640億美元的4倍多，中國是非洲國家最大出口目的國，佔總值的15%，而且非洲國家最理解的是，只有大幅出口創匯，才能夠真正解決非洲的貧窮問題。

中國投入非洲基建的資金數以百億美元計，成功的例子如2016年完成埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴到吉布提港口760公里長的鐵路，一開始已增加了兩地超過15%物流，首6個月已經賺了4,700萬美元。

另外，由肯尼亞首都內羅畢到蒙巴薩的鐵路，耗資36億美元，90%由中國貸款完成，創造了3萬個新就業機會及使540萬人可以使用，雖然短期出現虧損，但是中國既沒有追收債務，完全推翻西方抹黑中國在設下「債務陷阱」的謊言，而鐵路未來還將延伸至烏干達，再分兩路，一路向北至南蘇丹，另一路向南通往盧旺達、布隆迪、坦桑尼亞等國家，目標是發展更大的網絡，長遠在客貨運方面一定可以產生協同效益。因此，非洲國家認識到投向中國才有美好的將來。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻