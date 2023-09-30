已故張伯倫NBA球衣 3822萬成交

【本報綜合報道】美國已故籃球巨星張伯倫（Wilt Chamberlain）在1972年NBA總決賽第二場和第5場比賽中穿着的球衣在蘇富比拍賣行拍賣，周三以490萬美元（約3,822萬港元）拍出，創下張伯倫紀念品價值的最高紀錄，成交價僅次於高比拜仁（Kobe Bryant）和米高佐敦（Michael Jordan）的球衣。

該球衣是NBA拍賣史上第3貴的球衣，第二貴為價值580萬美元（約4,524萬港元）的高比拜仁2007至2008個人MVP賽季親筆簽名的球衣，最貴的則是價值1,010萬美元（約7,878萬港元）的1998年NBA總決賽米高佐敦的「最後一舞」球衣。上述3件球衣皆是由蘇富比拍賣行所拍出。