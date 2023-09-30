北京官式建築出土 或屬金代大覺寺

中國國家文物局周四發布最新考古成果，金中都考古首次發現大型官式建築組群，位於北京西城區右安門內，是一處面積達2,500平方米的院落，由北京市考古研究院主持發掘。據專家推斷是金代皇家寺院「大覺寺」的遺址，同時出土金太祖玉冊等多件珍貴文物。

遺址揭玉冊仿銅瓷禮器 金中都遺址可分為兩期，早期為一處四面由迴廊圍合式院落，其南殿保存較完整；晚期建築由位於同一軸線上的南北兩座大型殿址和東西對稱的廊房組成，結構完整、布局清晰。遺址出土的文物中，玉冊、仿銅瓷禮器是皇家祭祀禮器，龍紋瓦當和琉璃瓦是高等級建築的標誌，反映金中都的經濟、科技發展水準和社會生活狀態 。

根據《元一統志》、《湛然居士集》等文獻記載，專家初步推斷早期建築與建於遼代的義井精舍有關，晚期建築與大定年間的大覺寺有關。專家表示，這個建築組群的發現為了解金中都的里坊布局、城建規劃提供依據，為推動金代廟制和禮制研究提供了重要實物證據，也為研究金中都的手工業生產、商貿形態、社會生活提供了新資料，進一步從考古學視角闡述了中華民族多元格局的形成過程。本報綜合報道