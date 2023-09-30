台北黃金101儼如法器

台灣一名網民近日分享自己拍下的台北101大樓的照片，剛好在陽光照射下，整個大樓變成金黃色，似是「黃金101」。照片上傳網絡後，有網民笑稱以為是「法器」。另有網民留言質疑照片經過後期編輯而成，惟拍攝者強調只將圖片裁剪，並未後期編輯，剛好捕捉到此畫面才隨手拍下。