兩岸國際

台北黃金101儼如法器
台灣一名網民近日分享自己拍下的台北101大樓的照片，剛好在陽光照射下，整個大樓變成金黃色，似是「黃金101」。照片上傳網絡後，有網民笑稱以為是「法器」。另有網民留言質疑照片經過後期編輯而成，惟拍攝者強調只將圖片裁剪，並未後期編輯，剛好捕捉到此畫面才隨手拍下。
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