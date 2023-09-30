自閉青年創動物花燈 冀成藝術家

【本報綜合報道】新加坡濱海灣花園今年的中秋燈展中，有5個外觀別致的花燈，由變色龍、毛毛蟲和大象等動物組成。花燈設計者是一群患有自閉症的年輕藝術家，20歲男子王靖翔便是其中一員。他表示，因為自己的性格很難找到工作，屢屢受挫，希望發揮藝術天賦自食其力，成為全職藝術家。

濱海灣展出 設計超現實 新加坡媒體周四報道，該組花燈名為「我們的秘密花園」，出自當地慈善機構的自閉症藝術家之手。不少遊客被王靖翔設計的變色龍造型花燈吸引，紛紛合影拍照。變色龍花燈高2.6米、闊1.3米，設計具有超現實主義色彩，它有綠色的頭部、老虎斑紋的身體、鯊魚的魚鰭和機械人的腳。王靖翔的構思由平面變成立體的花燈，他直言:「太震撼了，對我來說像夢想成真一樣。」

王靖翔憶述畢業後的求職經歷仍感到壓力大，曾參加酒店和餐飲業的培訓課程，但與同學們的社交感到不適，隨後又嘗試申請多份兼職，但都沒有回覆。他目前可發揮藝術天分創作，用作品為人們帶來希望、傳遞溫暖。