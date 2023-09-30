最圓月亮照神州 特色做餅過中秋

昨日是一年一度的中秋節，不少民眾喜愛一邊賞月，一邊吃月餅，與家人朋友分享趣事。今年正是「十五的月亮十五圓」，內地中央氣象台介紹，當日月亮最圓時間出現在傍晚5時58分，東北部、東部沿海部分地區可看到「最圓的中秋月」。

內地多地舉辦慶祝中秋活動，其中內蒙古通遼市有社區舉辦冰皮月餅製作活動，居民可免費參與，期間有工作人員現場指導製作。巴彥淖爾市有社區舉辦廚藝比賽，200多戶家庭將自製菜餚擺滿長桌，與鄰居分享美食。湖北武漢極地海洋公園上演「水下嫦娥奔月秀」，陪伴遊客花樣過中秋，工作人員扮成嫦娥的樣子，在水中奔月，與海底魚群共舞。

另有不少民眾在網上分享今年吃過的「奇葩」月餅，包括螺螄粉、臭豆腐和辣椒等口味的餡料，另有酥皮加上小龍蝦的月餅。有網民笑言，萬物皆可包的月餅，每年都可刷新自己認知。除月餅外，部分地區民眾喜愛在中秋節吃花饃。河北省辛集市有饅頭坊老闆正趕製各種各樣的花饃，老闆直言花饃的銷量比平常多了一倍，目前每天大約賣出2,000多個。本報綜合報道