Tesla涉縱容歧視黑人員工 聯邦政府起訴

EEOC向加州聯邦法院提出起訴，指從2015年至今，Tesla加州弗里蒙特工廠黑人員工常受種族歧視，包括辱罵和發現納粹標誌和絞索塗鴉。Tesla未調查相關投訴，卻解僱或報復投訴員工。EEOC去年有合理理由相信Tesla違反聯邦法律，涉及禁止工作場所種族歧視。雙方試圖談判和解惟破裂。EEOC訴訟要求Tesla向黑人員工提供補償和懲罰性賠償，並徹底改革其禁止歧視和報復政策。