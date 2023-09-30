Tesla涉縱容歧視黑人員工 聯邦政府起訴
【本報綜合報道】美國電動車公司Tesla涉嫌縱容加州旗艦裝配廠歧視黑人員工風波擴大，聯邦執法機構公平就業機會委員會（EEOC）周四正式加入起訴Tesla，令Tesla就相關事件分別面對聯邦政府、加州地方政府、員工訴訟。
EEOC向加州聯邦法院提出起訴，指從2015年至今，Tesla加州弗里蒙特工廠黑人員工常受種族歧視，包括辱罵和發現納粹標誌和絞索塗鴉。Tesla未調查相關投訴，卻解僱或報復投訴員工。EEOC去年有合理理由相信Tesla違反聯邦法律，涉及禁止工作場所種族歧視。雙方試圖談判和解惟破裂。EEOC訴訟要求Tesla向黑人員工提供補償和懲罰性賠償，並徹底改革其禁止歧視和報復政策。
要求提供補償
加州公平就業和住房部（DFEH）指控Tesla在決定薪資、升遷和工作分配時歧視黑人員工，違反加州地方法律。Tesla當時質疑加州政府訴訟出於政治動機，認為DFEH未事先通知Tesla要求索賠或和解就提出訴訟，是違反加州法律，並要求駁回案件。加州法官去年駁回Tesla要求，目前正處理案件審前取證相關問題。
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