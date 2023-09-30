荷蘭爆連環槍擊 住宅大學醫院3死

穿防彈背心犯案 孤狼兇手落網 荷蘭港口城市鹿特丹前天發生連環槍擊事件，一名身穿防彈背心男性疑犯先後在一處住宅及一間大學醫院行兇，轟斃一男兩女後落網。警方稱疑犯是大學舊生，相信只有一人犯案，行兇動機未明。首相呂特稱深感悲痛，鹿特丹市長阿布塔萊比形容這是當地最黑暗一天。

荷蘭警方稱，該名32歲孤狼槍手前天下午首先闖入一對母女鄰居住宅，之後向兩人開槍，導致39歲女子當場身亡，死者14歲女兒則受重傷，送院後證實死亡。他事後放火焚燒鄰居單位，獨自一人前往伊拉斯姆斯大學教學醫院伊拉斯姆斯醫學中心。

曾因虐待動物被定罪 當抵達後，疑犯闖入其中一間課室，開槍擊殺一名43歲男性教師，同樣縱火焚燒現場。伊拉斯姆斯醫學中心隨後在社交平台公布當地正發生連串事故，呼籲民眾不要前來中心。另有大批荷槍實彈警員到場，協助多名身穿醫護服飾學生、職員及病人離開現場，並入內搜索其他受困人士。

相隔不久，疑犯終於在直升機停機坪落網。當地傳媒指，他身穿戰鬥服及防彈背心，被鎖上手銬後帶走。

警方稱他曾是伊拉斯姆斯醫學中心學生，估計並非隨機行動，又指他曾於2021年因虐待動物而被判有罪，當時正是由鄰居拍下證據，暫未知拍攝者是否正是死者。對於鹿特丹一帶接連發生多宗爆炸事件，警方強調沒有證據顯示與疑犯有關。

事發後，當地傳媒揭露檢察機關今年曾去信伊拉斯姆斯大學，內容提及疑犯出現多種精神病問題，包括出現憂慮及精神錯亂症狀，甚至試過半裸躺在花園狂笑等。此外，檢察機關亦在男子手機內發現多張民眾被人插刀圖片，也收藏與極右有關的宣傳物品。本報綜合報道