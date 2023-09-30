北約秘書長訪烏 澤連斯基索防空系統
【本報綜合報道】北約秘書長斯托爾滕貝格周四突訪烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面。澤連斯基向北約要求提供更多防空系統，應對俄羅斯空襲；斯托爾滕貝格稱已經「不斷敦促」北約成員國提供更多支援，加快防空系統交付速度。
在記者會上，澤連斯基強調烏克蘭需要加強防空：「幾乎每天晚上都是如此，（空襲）針對烏克蘭人民、我們的城市、港口，它們對全球糧食安全很重要。如此激烈攻勢下，我們需要相應地增加對俄羅斯的壓力，也需要相應地增強我們的防空。」斯托爾滕貝格宣布，北約與軍火公司簽訂價值24億歐元（199億港元）的彈藥總體框架合同，此類合約使北約成員國補充援烏消耗的庫存，繼續向烏克蘭提供彈藥。
斯托爾滕貝格指，烏軍在反攻行動逐漸取得進展，北約堅定不移地支持，烏克蘭也比以往任何時候更接近成為成員國。澤連斯基稱，烏克蘭加入北約只是時間問題。
美國務院國防部援烏起分歧
另外，美國傳媒周三報道，美國國務院和國防部對軍援烏克蘭意見分歧。國防部批准提供急需武器時過於緩慢，態度較國務院謹慎。匿名拜登政府高級官員指，國務院和國防部基於不同出發點，以不同速度行動，國務院看重軍援帶來的機會，國防部關注可能造成的威脅；國防部官員可能會說，需要考慮每項武器援助政策利弊。
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