北約秘書長訪烏 澤連斯基索防空系統

在記者會上，澤連斯基強調烏克蘭需要加強防空：「幾乎每天晚上都是如此，（空襲）針對烏克蘭人民、我們的城市、港口，它們對全球糧食安全很重要。如此激烈攻勢下，我們需要相應地增加對俄羅斯的壓力，也需要相應地增強我們的防空。」斯托爾滕貝格宣布，北約與軍火公司簽訂價值24億歐元（199億港元）的彈藥總體框架合同，此類合約使北約成員國補充援烏消耗的庫存，繼續向烏克蘭提供彈藥。