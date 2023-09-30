稱處混戰 俄擬明年增國防開支七成

文件顯示，俄羅斯明年國防支出預計增至近10.8萬億盧布（約8,670億港元），按年增加超過68%，金額約佔國內生產總值（GDP）的6%，即是教育、環境保護和醫療保健支出總和的3倍左右。文件表明，經濟政策的重點「正從反危機議程，轉向促進國家發展目標」，包括「加強國家的國防能力」，以及「整合」去年從烏克蘭吞併的地區，分別是盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松、扎波羅熱。

指復甦速度高於預期

另一方面，俄羅斯總理米舒斯京周四在莫斯科金融論壇全體會議發表演說，表示俄羅斯經濟最困難的時期已經過去，其復甦速度高於先前預期。雖然西方國家單方面斷絕對俄羅斯經濟聯繫加劇許多問題，但並沒有如西方國家預測般因遭受制裁而嚴重下滑，如今順利適應新挑戰並迅速恢復永續增長。就業市場穩定，投資率上漲。