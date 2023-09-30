美再試核力量 戰略潛艇射彈道導彈

【本報綜合報道】美國罕有地一個月內兩度測試核威懾力量，繼本月初空軍試射一枚洲際彈道導彈後，海軍一艘戰略核潛艇周三在加州海域發射一枚潛射彈道導彈，評估及示範船員及戰略武器系統的戰備狀態，為完成大修後的首次部署做好準備。

根據美國國防部周四發布的照片，戰略核潛艇路易斯安那號前一天在加州聖迭戈對出太平洋海域，發射一枚沒有核彈頭的三叉戟2型D5LE潛射彈道導彈，成功執行「示範及試航行動」（DASO）。這不但意味完成換料大修的路易斯安那號可以執行戰略威懾巡航，更代表全數14艘俄亥俄級戰略核潛艇完成各自「示範及試航行動」。

每艘俄亥俄級戰略核潛艇最多搭載20枚射程12,000公里的三叉戟2型D5LE潛射彈道導彈，每枚導彈最多裝載8枚核彈頭，但通常平均只配備4枚或5枚；核彈頭型號有3款，分別是W76-1（爆炸當量90,000噸）、W76-2（爆炸當量8,000噸）、W88（爆炸當量455,000噸）。美國任何時候都有4艘或5艘戰略核潛艇在指定海域執行任務。

美國海軍正在研製下一代戰略核潛艇哥倫比亞級，預計首艘交付與首艘俄亥俄級退役將同步進行，預計戰略核潛艇數量2027年、2029年、2030年、2037年依次下降至13艘、12艘、11艘、10艘，直至2041年回升至11艘，2042年完成新舊交替接收全數12艘哥倫比亞級。哥倫比亞級服役初期，繼續使用三叉戟2型D5LE潛射彈道導彈。

月初發射洲際導彈 本月6日，美國空軍全球打擊司令部從加州范登堡太空軍基地發射一枚民兵3型洲際彈道導彈，飛往6,759公里外、位於太平洋中部的馬紹爾群島瓜加林環礁，旨在示範美國核威懾力量是安全、可靠、有效。與實戰部署期間只有一個裝載核彈頭的重返大氣層載具不同，今次試射的導彈搭載3個測試用重返大氣層載具，引發關注。