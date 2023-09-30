共和黨極右派擬逼宮 麥卡錫勢危

范斯坦

【本報綜合報道】美國《華盛頓郵報》周四引述消息報道，共和黨籍國會眾議院極右議員密謀最快下周發起行動，罷免議長兼黨友麥卡錫，改由埃默（Tom Emmer）上台，藉此實現保守派理念。分析指，一旦發生逼宮行動，麥卡錫留任機會不大。

為了當選議長，麥卡錫同意修改議事規則，只要一名眾議員即可以提出罷免議長。多名包括麥卡錫盟友在內的共和黨人一直警告，他的威信將在共和、民主兩黨商討預算法案時遇上考驗。

假如眾議院共和黨極右派決定罷免麥卡錫，屆時民主黨人就需要動員支持他，代表該黨決定其議長命運。惟眾議院民主黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）重申，對共和黨內訌不感興趣，只想關注國民福祉。

被問及有否考慮取代麥卡錫時，埃默回應時重申完全支持對方，逼宮「話題到此為止」。多名消息人士透露，埃默至今未向他們表態。

美在位最長女參議員病故 另一方面，美國史上在位時間最長的國會女參議員、隸屬民主黨的加州代表范斯坦（Dianne Feinstein）周四離世，終年90歲。她1992年成為參議員，其後多次連任，直至近年身體虛弱、記憶出現問題，難以獨自工作，引發要求辭任的呼聲。