共和黨證人謹慎 稱缺證據彈劾拜登

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眾院委員會召首場聽證會調查腐敗 美國國會眾議院彈劾調查總統拜登，該院監督委員會周四召開首場聽證會，共和黨人指控拜登從兒子亨特的海外商業活動獲利，但作證的共和黨專家證人態度謹慎，表明目前證據不足以得出拜登父子腐敗，也難以支持正式彈劾。委員會同日向銀行發出傳票，要求提供亨特和拜登之弟詹姆斯的個人和商業紀錄。

聽證會前，共和黨籍眾議院監督委員會主席科默（James Comer）公布彈劾調查正式框架，範圍橫跨拜登擔任副總統至今，包括沒有公職的時期。調查內容涉及拜登是否參與腐敗、賄賂和以權謀私；拜登是否就其家人收受款項採取任何行動；拜登是否阻礙當局調查亨特等。科默揚言，共和黨調查已揭大量證據，揭露拜登濫用公職為其家族牟取經濟利益。

委會發傳票要求銀行交紀錄 共和黨專家證人、法務會計師杜賓斯基（Bruce Dubinsky）直言，他作證並非暗示拜登存在腐敗、欺詐或不法行為，作出相關評估前需收集更多資訊；又形容有「煙幕」圍繞亨特財務，包括複雜的海外空殼公司，令欺詐專家對潛在非法活動產生疑問。另一證人、保守派法學教授特利（Jonathan Turley）也表明，眾議院尚無證據支持彈劾拜登，但認同眾議院達到對拜登啟動彈劾調查的門檻。

民主黨人促特朗普律師作證 特利強調，拜登被指就亨特商業活動認知作出虛假陳述，以及可能從中獲益均未經證實，而這正是眾議院推進彈劾調查原因。民主黨眾議員卡納（Ro Khanna）追問特利，若今天有針對拜登的彈劾案會否投反對票；特利說：「就這些證據而言，當然會。這些都只是指控，目前有可靠證據作為指控的依據。」報道指，有共和黨人對聽證會感到沮喪，因為證人未能夠證明該黨主張。

眾議院監督委員會民主黨籍首席議員拉斯金（Jamie Raskin）強調，無證據表明拜登有不當行為；其助手出示委員會至今取得的1.2萬頁銀行紀錄並稱「沒有一頁顯示拜登總統得到過一分錢」。拉斯金傳遞一部顯示政府停擺倒數的手提電腦，抨擊共和黨人專注彈劾，卻無法通過法案為政府提供資金。民主黨人要求特朗普私人律師朱利安尼作證，朱利安尼2019年曾經在烏克蘭調查拜登醜聞。本報綜合報道

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