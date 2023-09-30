與華締夥伴關係 東帝汶稱不涉軍事

【本報綜合報道】東帝汶總理古斯芒上周訪華，與中國建立全面戰略夥伴關係，外界憂慮兩國升級關係的同時討論軍事合作。東帝汶總統奧爾塔昨日指，沒有與中國討論軍事合作，東帝汶不會成為南太平洋地區的安全隱憂，澳洲和印尼可以放心。

涉農業基建 向東南亞派定心丸 奧爾塔接受英國傳媒訪問時表示，東帝汶與中國的全面戰略夥伴關係框架包括農業和基建合作，東帝汶亦可以向中國借貸，未來或向中方借款，但不會接受不可控、不可持續的高息貸款。他強調，東帝汶從未與中國討論軍事合作，中方亦從無提到此事，東帝汶目標是2025年加入東盟，不會引入讓東盟成員國認為是破壞組織政策中立或和平穩定的外國因素，指印尼、澳洲、新加坡、馬來西亞等鄰國可以安心。

奧爾塔稱澳洲一直是東帝汶最好的朋友，兩國有廣泛安全合作；澳洲是東帝汶最大援助國，提供軍事和警務顧問、巡邏艇，「目前只有澳洲有這種情況」。他稱中國的支持集中在基礎建設領域，包括政府大樓、金融、農業、衞生。一個由中國企業組成的大型代表團周四抵達東帝汶首都帝力，討論石油和天然氣項目的潛在投資。

此外，奧爾塔指糧食安全仍然是東帝汶主要問題，需要投資灌溉設施和道路建設，向農民提供財政激勵以養活人民；澳洲是農業最發達的國家之一，應該與歐美國家向聯合國國際農業發展基金提供資金和技術，應對氣候變化對全球小農戶的挑戰。