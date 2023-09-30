布林肯自彈自唱 推音樂外交倡議

【本報綜合報道】美國國務卿布林肯是音樂愛好者，他周三在國務院舉行新政策「全球音樂外交倡議」（Global Music Diplomacy Initiative）宴會，邀請知名樂團及歌手表演。他亦即場自彈自唱一首芝加哥藍調經典歌曲，難得展現輕鬆一面。

當晚表演陣容包括爵士樂大師漢考克（Herbie Hancock）、鼓手戴夫格羅爾（Dave Grohl）與其樂隊「幽浮一族」（Foo Fighters），以及美國新生代創作歌手蓋兒（Gayle）等。布林肯表演前開玩笑說：「如果這樣（唱歌）還無法清空全場的人，我不知道還能夠怎麼辦。」他順了一下結他的和弦後，開始演唱沃特斯（Muddy Waters）代表作《跳肚皮舞的男人》（Hoochie Coochie Man），他濃厚的藍調唱腔與平時說話聲調頗有差異；現場氣氛高漲，布林肯表演後觀眾紛紛拍掌和歡呼。

以音樂作為交流管道 「全球音樂外交倡議」是以音樂作為國與國的交流管道，漢考克下月到約旦為艾靈頓公爵1963年在當地巡演的60周年紀念活動演出，之後前往沙特阿拉伯。另外，費城管弦樂團預定11月到中國演出，作為該團1973年首度赴中國演出的50周年紀念。