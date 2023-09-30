商亞太事務 關係改善 中美高層華府會面

就地區政策深入交換意見 中美關係近期出現止跌企穩的迹象，兩國多次展開高級別外交接觸。中美亞太事務磋商根據共識周三在華盛頓舉行，討論雙邊關係、各自地區政策等議題。雖然雙方事後均形容會談坦誠、深入、建設性，但在台灣問題依然各自表態，中方強調「一個中國」原則的立場，美方重申維持兩岸和平及穩定的重要性。

孫衞東指良性互動符雙方利益 中國外交部副部長孫衞東應美方邀請，與美國助理國務卿康達磋商亞太事務，前者主管亞洲事務，後者負責東亞和太平洋事務。中國外交部昨日表示，雙方也圍繞亞太地區形勢、共同關心的國際及地區問題交換意見，孫衞東強調「一個中國」原則是台灣海峽和平及穩定的基石，也就美國的印太戰略及南海等問題表明中方立場。中方指中美在亞太展開良性互動符合雙方的共同利益，也是地區國家的共同願望，雙方同意繼續就亞太事務保持溝通。孫衞東同日也與美國國務次卿努蘭會面。

美國國務院發表聲明，指今次磋商是維持溝通渠道開放的持續努力一部分，中美雙方就各自政策交換意見。康達討論美國的印太戰略，他強調印太地區自由開放、互聯互通、繁榮、有韌性、安全，與維護以規則為基礎之國際秩序的重要性；會上也討論緬甸、北韓、海事等問題。美國國務院提到中美最近的高級別接觸，包括白宮國家安全顧問沙利文在馬耳他與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面，雙方均強調在分歧及合作的領域，維持溝通渠道開放的重要性。

布林肯指華欲成為頭號強國 與此同時，美國國務卿布林肯周四在國內一個論壇表示，中國尋求在軍事、經濟、外交超越美國，成為世界頭號強國，但認為從某種意義而言這並不奇怪，因為中國有着非凡的歷史；又稱若觀察並聆聽中國領導人的言論，就會發現「他們尋求恢復他們認為在世界上應有的地位」。在台灣問題上，他指鑑於台灣在全球經濟的角色，包括作為先進半導體中心，其面臨的風險「異常地高」，但相信北京愈來愈多聽到世界各地要求「不要攪局」的訊息，人人都想要和平與穩定，並希望維持現狀。

另一方面，美國國防部周四發表2023年《打擊大殺傷力武器戰略》報告，把中國列為「步步進逼的威脅」、俄羅斯列為「迫切的威脅」；自對上一份報告2014年發表以來，兩國在採購、發展、交付大殺傷力武器的能力都有提升。文件認為，美國需要加強與盟友的聯合軍事規劃及訓練應對，並提出四大重點戰略，分別是美國保衞本土免受大殺傷力武器的攻擊、制訂方案阻止針對美國及其盟國的大殺傷力武器應用、建立一支應對生化及核武的聯合部隊、採取行動防範新型大殺傷力武器威脅。本報綜合報道

布林肯（左一）與韓正（右二）商討國際及地區問題。 中美本月高級別外交接觸 沙利文（左二）與王毅（右二）討論中美關係。 美國國務院強調中美維持溝通渠道開放的重要性。