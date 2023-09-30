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骨湯見釘 惹人肉烹調疑雲
內地網絡周四流傳，廣西自治區柳州市有食客周二在某餐廳點一道骨頭湯，卻在湯內骨頭發現一根釘子，插入粉紅色肉骨中間位置，僅露出頂端部分。有網民質疑，釘子正是外科手術使用鈦鋼釘，引起骨頭湯是「人肉湯」疑慮。
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